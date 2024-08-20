До +27 градусов прогнозируется в Псковской области 21 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 августа. Погода прогнозируется без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +5 до +10 градусов, днём от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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