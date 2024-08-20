Занятия Школы социокультурного проектирования организовали в псковской библиотеке

23:13, 20 августа 2024, ПАИ

Площадкой для проведения Школы социокультурного проектирования от проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Псковской области стала областная библиотека имени В. Я. Курбатова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Обучение проходили библиотекари и музейные работники Пскова и нескольких муниципалитетов в региональном центре Президентской библиотеки.

Специалисты проектного офиса рассказали об общих требованиях к подаче грантовой заявки и логике социокультурного проектирования, советовали, как правильно составить и обосновать бюджет проекта и его творческую составляющую.

Спикеры рассказали, на что будут обращать внимание эксперты при оценке проекта, и разобрали самые распространённые ошибки заявителей, чтобы помочь работникам культуры их избежать.

Добавим, школа проходит в рамках заявочной кампании Президентского фонда культурных инициатив, которая закончится 10 сентября. В ней могут принять участие любые юридические лица, у которых есть творческие идеи в сфере культуры.