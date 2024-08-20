В октябре изменится расписание движения пригородных поездов сообщением «Псков – Дно – Псков»

23:39, 20 августа 2024, ПАИ

В октябре изменится расписание движения пригородных поездов сообщением «Псков – Дно – Псков» в связи с необходимостью предоставления окон. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

22 октября поезд № 6658 Псков – Дно: отправится из Пскова в 17:08 по мск., прибытие в Дно запланировано в 20:02.

Поезд № 6659 Дно – Псков: отправится из Дно в 17:10, прибудет в Псков в 20:07.

29 октября поезд № 6658 Псков – Дно: отправление из Пскова планируется в 17:27, прибытие в Дно в 20:27.

Поезд № 6659 Дно – Псков: отправление из Дно в 16:53, прибывает в Псков 20:06.