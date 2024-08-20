Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В октябре изменится расписание движения пригородных поездов сообщением «Псков – Дно – Псков»

В октябре изменится расписание движения пригородных поездов сообщением «Псков – Дно – Псков» в связи с необходимостью предоставления окон. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

22 октября поезд № 6658 Псков – Дно: отправится из Пскова в 17:08 по мск., прибытие в Дно запланировано в 20:02.

Поезд № 6659 Дно – Псков: отправится из Дно в 17:10, прибудет в Псков в 20:07.

29 октября поезд № 6658 Псков – Дно: отправление из Пскова планируется в 17:27, прибытие в Дно в 20:27.

Поезд № 6659 Дно – Псков: отправление из Дно в 16:53, прибывает в Псков 20:06.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 августа 2024

Занятия Школы социокультурного проектирования организовали в псковской библиотеке
20 августа 2024

До +27 градусов прогнозируется в Псковской области 21 августа
20 августа 2024

Обучение членов участковых избирательных комиссий состоялось в Бежаницком районе
20 августа 2024

Подросток ​из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся
20 августа 2024

26 муниципалитетов Псковской области примут участие в выставке ​«Россия начинается здесь»
20 августа 2024

Певица Ёлка станет участницей празднования 80-летия Псковской области
20 августа 2024

Образовательные учреждения Псковского района успешно прошли приёмку к новому учебному году
20 августа 2024

Ученье – свет: августовский педсовет в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...