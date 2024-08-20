Игорь Иванов: Горводоканал делает жизнь псковичей комфортнее и безопаснее

21:27, 20 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 90-летию со дня основания муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», и вручил награды сотрудникам предприятия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Преодолевая трудности, за девять десятилетий горводоканал достиг новых высот. Благодаря профессионализму, усердию и преданности делу коллектив предприятия обеспечивает жителей города качественной водой и надёжными услугами, отметил Игорь Иванов. «Вы – настоящие мастера своего дела и ваша работа делает жизнь горожан комфортнее и безопаснее», – выразил он благодарность сотрудникам предприятия.

В ходе торжественного мероприятия профлидер региона вручил сотрудникам предприятия благодарственные письма правительства Псковской области, почётные грамоты облсовпрофа, а также подарочные сертификаты в санатории «Хилово» и «Голубые озёра».