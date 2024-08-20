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Экономика

Заместитель губернатора Нинель Салагаева стала гостьей «Оглавления». Главное

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Нинель Салагаева. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • экономика Псковской области продолжает адаптироваться к тем условиям, которые были за последние годы: это и ковид, и санкции, и изменение логистических схем, и удорожание процентных кредитных ставок;
  • импортозамещение продолжает действовать, рынок открыт, многие ниши до сих пор не заполнены;
  • экономика Псковской области в прошлом году и первом полугодии текущего года показывает хорошие результаты. Есть ряд направлений, по которым средний индекс в Псковской области превышает среднероссийские показатели;
  • Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Запада РФ по индексу промышленного производства в первом полугодии 2024 года;
  • в Псковской области большое количество перспективных ниш для развития бизнеса, в частности, для фармацевтической отрасли, косметологии, IT-производства;
  • «В Псковской области очень активный бизнес. Взаимодействие между государством и бизнесом ещё больше углубляется с каждым годом. Бизнес стал больше доверять власти»;
  • Псковская область заняла первое место по индексу производства сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2024 года среди регионов Северо-Западного федерального округа;
  • в первом полугодии 2024 года Псковская область также заняла первое место в СЗФО по темпу роста скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, по темпу роста оборота розничной торговли и по темпу роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы;
  • экономика в Псковской области продолжает расти, несмотря на все внешние ограничения. Она адаптируется и набирает обороты;
  • современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова. На данный момент инвестиционный проект находится на стадии проработки. Речь идёт не об одном отдельно стоящее здании, а о целом музейно-гостиничном комплексе, причём расположенном в локации, заслуживающей внимания туристов;
  • на стадии реализации находится строительство многофункционального гостиничного комплекса на месте бывшей шпагатной фабрики. Гостиница будет рассчитана на 80 номеров;
  • в начале года в Фонде инвестразвития Псковской области на сопровождении находилось 28 инвестиционных проектов на общую сумму 12,5 миллиарда рублей. В этом году уже за первые полгода дополнительно в фонде на сопровождении появилось ещё 14 проектов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей;
  • некоторые инвесторы стали «злоупотреблять» хорошей работой Фонда инвестиционного развития Псковской области. «Мы замечаем с коллегами, с моим экономическим блоком, что у нас даже есть инвесторы, которые стали немножко «злоупотреблять» тем, что у нас так хорошо стал работать фонд. Они приходят туда со своими инвестиционными проектами, которые они, в принципе, могли бы и без сопровождения и поддержки реализовать»;
  • максимальный размер микрозаймов с низкими ставками, которые может получить малый и средний бизнес в Псковской области на базе государственных микрофинансовых организаций, необходимо увеличивать с 5 до 10 млн рублей. Этот вопрос обсуждается, но пока не получил одобрения профильного министерства;
  • почти 100 тысяч пассажиров принял Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги за семь месяцев 2024 года;
  • запуск авиасообщения между Псковом и Мурманском рассматривают в правительстве Псковской области.

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