Заместитель губернатора Нинель Салагаева стала гостьей «Оглавления». Главное
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.
Главное из эфира:
- экономика Псковской области продолжает адаптироваться к тем условиям, которые были за последние годы: это и ковид, и санкции, и изменение логистических схем, и удорожание процентных кредитных ставок;
- импортозамещение продолжает действовать, рынок открыт, многие ниши до сих пор не заполнены;
- экономика Псковской области в прошлом году и первом полугодии текущего года показывает хорошие результаты. Есть ряд направлений, по которым средний индекс в Псковской области превышает среднероссийские показатели;
- Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Запада РФ по индексу промышленного производства в первом полугодии 2024 года;
- в Псковской области большое количество перспективных ниш для развития бизнеса, в частности, для фармацевтической отрасли, косметологии, IT-производства;
- «В Псковской области очень активный бизнес. Взаимодействие между государством и бизнесом ещё больше углубляется с каждым годом. Бизнес стал больше доверять власти»;
- Псковская область заняла первое место по индексу производства сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2024 года среди регионов Северо-Западного федерального округа;
- в первом полугодии 2024 года Псковская область также заняла первое место в СЗФО по темпу роста скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, по темпу роста оборота розничной торговли и по темпу роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы;
- экономика в Псковской области продолжает расти, несмотря на все внешние ограничения. Она адаптируется и набирает обороты;
- современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова. На данный момент инвестиционный проект находится на стадии проработки. Речь идёт не об одном отдельно стоящее здании, а о целом музейно-гостиничном комплексе, причём расположенном в локации, заслуживающей внимания туристов;
- на стадии реализации находится строительство многофункционального гостиничного комплекса на месте бывшей шпагатной фабрики. Гостиница будет рассчитана на 80 номеров;
- в начале года в Фонде инвестразвития Псковской области на сопровождении находилось 28 инвестиционных проектов на общую сумму 12,5 миллиарда рублей. В этом году уже за первые полгода дополнительно в фонде на сопровождении появилось ещё 14 проектов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей;
- некоторые инвесторы стали «злоупотреблять» хорошей работой Фонда инвестиционного развития Псковской области. «Мы замечаем с коллегами, с моим экономическим блоком, что у нас даже есть инвесторы, которые стали немножко «злоупотреблять» тем, что у нас так хорошо стал работать фонд. Они приходят туда со своими инвестиционными проектами, которые они, в принципе, могли бы и без сопровождения и поддержки реализовать»;
- максимальный размер микрозаймов с низкими ставками, которые может получить малый и средний бизнес в Псковской области на базе государственных микрофинансовых организаций, необходимо увеличивать с 5 до 10 млн рублей. Этот вопрос обсуждается, но пока не получил одобрения профильного министерства;
- почти 100 тысяч пассажиров принял Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги за семь месяцев 2024 года;
- запуск авиасообщения между Псковом и Мурманском рассматривают в правительстве Псковской области.
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