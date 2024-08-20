Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова

Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Фото: ПАИ

На данный момент инвестиционный проект находится на стадии проработки, отметила Нинель Салагаева. По словам вице-губернатора, речь идёт не об одном отдельно стоящее здании, а о целом музейно-гостиничном комплексе, причём расположенном в локации, заслуживающей внимания туристов.

«[Проект. – ПАИ] уже реализуется, поскольку инвестор самостоятельно занимается развитием. Я надеюсь, что все планы инвестора реализуются, в том числе при нашей поддержке. Это будет интересный, красивый музейно-гостиничный комплекс», – подчеркнула гостья радиоэфира.

Также она напомнила, что на стадии реализации находится строительство многофункционального гостиничного комплекса на месте бывшей шпагатной фабрики. Как уточнил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, гостиница будет рассчитана на 80 номеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 августа 2024

Запуск авиасообщения с Мурманском прорабатывается в правительстве Псковской области
20 августа 2024

Почти 100 тысяч пассажиров перевёз псковский аэропорт с начала 2024 года
20 августа 2024

Размер микрозаймов для МСП в Псковской области необходимо увеличивать – Нинель Салагаева
20 августа 2024

Работу Фонда инвестразвития Псковской области оценила вице-губернатор
20 августа 2024

Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова
20 августа 2024

Перспективные ниши для бизнеса в Псковской области перечислила вице-губернатор региона
20 августа 2024

Псковичи переходят на смартфоны с большим объёмом памяти
20 августа 2024

Псковская область заняла первое место на Северо-Западе по индексу промышленного производства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...