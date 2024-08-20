Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова

16:52, 20 августа 2024, ПАИ

Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

На данный момент инвестиционный проект находится на стадии проработки, отметила Нинель Салагаева. По словам вице-губернатора, речь идёт не об одном отдельно стоящее здании, а о целом музейно-гостиничном комплексе, причём расположенном в локации, заслуживающей внимания туристов.

«[Проект. – ПАИ] уже реализуется, поскольку инвестор самостоятельно занимается развитием. Я надеюсь, что все планы инвестора реализуются, в том числе при нашей поддержке. Это будет интересный, красивый музейно-гостиничный комплекс», – подчеркнула гостья радиоэфира.

Также она напомнила, что на стадии реализации находится строительство многофункционального гостиничного комплекса на месте бывшей шпагатной фабрики. Как уточнил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, гостиница будет рассчитана на 80 номеров.