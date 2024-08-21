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Общество

День офицера отмечается в России сегодня

День офицера отмечается в России сегодня, 21 августа, пишет calend.ru.

Профессиональный праздник появился благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», а в качестве даты был выбран канун празднования Дня флага России.

Люди из командного состава должны иметь полное представление о самом кодексе, выстроенном на таких понятиях морали, как долг, честь, справедливость, совесть, достоинство, правда, честность, верность. Всех офицеров объединяет и готовность к самопожертвованию.

Свой праздник российские офицеры отмечают в кругу друзей, коллег, товарищей по службе и своей семьи, которая является для офицера надёжным тылом.

В настоящее время обсуждается вопрос о присвоении Дню офицера России официального статуса и закреплении даты его празднования. Инициатива поддерживается многими патриотическими, ветеранскими и молодёжными объединениями страны.

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