Врач развеял миф о пользе воды с лимоном

07:40, 21 августа 2024, ПАИ

Полезно ли пить с утра стакан воды с лимоном, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, пишут «Известия».

Считается, что лимонная вода способствует улучшению пищеварения, так как лимон стимулирует выработку желудочного сока.

«Лимоны содержат витамин С, калий, пектин, антиоксиданты и лимонную кислоту, которые полезны для здоровья. Вода в свою очередь необходима для поддержания водного баланса и нормального функционирования всех систем организма. Жидкость размягчает пищу и помогает ей легче проходить по ЖКТ. Лимон этому процессу не способствует, он может только сделать воду более приятной на вкус», – рассказала она.

При этом жир сжигать такая вода не может. Похудению она способствует только в случае общего дефицита калорий, когда человек заменит водой калорийные напитки – соки и газировку, пояснила врач.

Кроме того, вода с лимоном не является и средством для детоксикации организма. «Почки и печень прекрасно справляются с функцией очистки организма от токсинов и продуктов обмена веществ. Нет никаких научных доказательств того, что лимонная вода как-то улучшает или ускоряет эти процессы», – объяснила Екатерина Кашух.

Также она прокомментировала один из популярных мифов, что вода с лимоном якобы ощелачивает организм.

«На самом деле лимон в воде никак не меняет pH крови, которая поддерживается в строго определенных пределах благодаря естественным механизмам регуляции. Если выпить много лимонной воды, может измениться pH мочи, но это не означает, что изменится pH крови. Просто излишки аскорбиновой кислоты выводятся с мочой», – отметила врач.

Она добавила также, что человеку с нарушением рН крови требуется немедленная медицинская помощь, вода с лимоном в этом случае не поможет, сказала гастроэнтеролог.

Большинство преимуществ, которые приписывают воде с лимоном, основывается на соблюдении правил здорового образа жизни в целом, а не на употреблении одного напитка, заключила Екатерина Кашух.