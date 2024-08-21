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Общество

Не все фотографии будут считаться интеллектуальной собственностью автора

Фотографии, которые содержат только «информацию об объекте съемки», не должны автоматически причисляться судами к охраняемым авторским правом, разъяснил совет при суде по интеллектуальным правам (СИП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Охрана будет распространяться только на произведения, которые созданы творческим трудом, то есть авторам изображений для онлайн-магазинов и каталогов придется доказать, что их снимки содержат элементы творчества.

20 августа научно-консультативный совет при суде по интеллектуальным правам опубликовал рекомендации, касающиеся определения критериев творческой деятельности в фотографии. Теперь, если творческого фактора нет, фотография не охраняется авторским правом, даже если ее сделал человек. Совет рекомендовал судам поступать так: если фото, в защиту прав на которое обратился истец, «очевидно представляет собой только объективную и достоверную фиксацию информации об объекте съемки», то нужно оценить, попадает ли это фото под авторско-правовую охрану.

Российские арбитражные суды постоянно рассматривают иски, связанные с нарушением авторских прав на фотографии. Большинство из них инициируются организациями по договорам доверительного управления с частными фотографами.

Теперь нагрузка на истцов возрастет, «так как им потребуется больше усилий для доказательств того, что объект подлежит защите», отметил гендиректор «Антипиратских технологий» Александр Лаврентьев.

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