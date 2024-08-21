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Общество

Вакцинация против гриппа начнётся в Псковской области с 1 сентября

Вакцинация против гриппа начнётся в Псковской области с 1 сентября и продлится по 30 ноября. Такие данные приводятся в приказе регионального комитета по здравоохранению, опубликованном на правовом портале Псковской области.

Фото: ПАИ

Согласно документу, появятся специальные прививочные бригады, которые будут проводить выездную вакцинацию сотрудников медицинских, образовательных, социальных, культурных учреждений, работников предприятий и заводов. Выездную работу организуют и в деревенских ФАПах.

В сентябре – ноябре должны быть привиты 348 690 человек из 581 147 жителей региона. Последнее число – не численность населения, а те псковичи, которым вакцинация не противопоказана в силу возраста или иных причин.

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