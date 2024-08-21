В Дедовичском районе водитель заплатил более миллиона рублей за разбитый автомобиль

10:40, 21 августа 2024, ПАИ

Житель Псковской области оплатил ущерб одной из страховых компаний в размере более одного миллиона рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

14 октября 2023 года в Дедовичском районе произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2114 нарушил правила дорожного движения и учинил ДТП, в котором оказался повреждён автомобиль Kia Soul. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Страховая компания водителя автомобиля Kia обратилась в суд. Там одобрили заявленные требования и взыскали с нарушителя ущерб в размере 1 млн 64 тысяч рублей и расходы по государственной пошлине более 13,5 тысячи рублей.