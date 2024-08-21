Грозы ожидаются в Псковской области 22 августа
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 22 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами грозы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём ожидается от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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