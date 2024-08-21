Четыре года колонии получил великолучанин за продажу марихуаны

11:45, 21 августа 2024, ПАИ

Четыре года колонии строгого режима получил великолучанин за незаконный сбыт 4,41 грамма марихуаны в упаковке из-под таблеток, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства содеянного, степень общественной опасности, а также активное содействие расследованию и раскрытию преступления. Однако суд также принял во внимание наличие у подсудимого опасного рецидива преступлений.