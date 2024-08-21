Из-за общения с мошенниками псковичи продолжают терять аккаунты на «Госуслугах»

11:51, 21 августа 2024, ПАИ

Из-за общения с мошенниками псковичи продолжают терять аккаунты на «Госуслугах». За минувшие сутки аккаунтов лишились три жительницы региона, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

56-летняя жительница Гдовского района сообщила полиции о взломе и блокировке личного кабинета на сайте государственных услуг. До того ей позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил, что гдовичке нужно продлить договор на обслуживание сим-карты. Потерпевшая предоставила свои персональные данные и коды доступа из СМС-сообщений, а после обнаружила, что авторизация в аккаунте на сервисе больше недоступна. По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

В этот же день в полицию Гдова обратилась и 68-летняя жительница поселка Смуравьево-2. Ей поступил звонок от якобы сотрудника пенсионного фонда с предложением перерасчета трудового стажа. Результат общения – блокировка личного кабинета сервиса госуслуг.

Еще одно уголовное дело возбуждено в МО МВД России «Опочецкий». 20 августа 35-летней опочанке позвонил лжепредставитель сотовой компании и под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты взломал личный кабинет женщины на «Госуслугах».