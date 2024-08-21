Законопроект о выплатах за долгую семейную жизнь доработают в Госдуме

12:15, 21 августа 2024, ПАИ

Законопроект о выплатах за долгий брак доработают в Госдуме, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по защите семьи Нину Останину.

Она пояснила, что законопроект, который вносили депутаты, был отклонен. Поэтому сейчас на рассмотрение будет вноситься новый законопроект. «Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», – отметила Нина Останина.

При этом она добавила, что в отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, поэтому нужно закрепить данную меру и на уровне государства.

По словам Нины Останиной, поддержка семей выплатами за 20 и более лет брака особенно важна, так как долгосрочный брак – большая ценность. И в Год семьи это особенно актуально, считает она.

Работа над законопроектом будет продолжаться. Недостатки планируют устранить к осенней сессии.