Вода начинается здесь. Псковский горводоканал отметил 90-летие

12:14, 21 августа 2024, ПАИ

Об успехах и достижениях, о трудовых династиях и старейших работниках вспоминали на юбилее стратегически важного предприятия Пскова.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов































Вода – это жизнь, здоровье, комфорт каждого из жителей города – это истина. Муниципальное предприятие «Горводоканал» отметил своё 90-летие. Его история началась ещё раньше, когда псковский мещанин, купец I гильдии Георг Викенгейзер построил в городе первый водопровод. В 1934 году было создано предприятие, снабжающее город водой.

Глобальные изменения

Псковский горводоканал сегодня – это 20 подразделений, 600 сотрудников, круглосуточно работающая аварийно-диспетчерская служба, современный кол-центр – они бесперебойно обеспечивают областной центр главным жизненным ресурсом.

Как отметил директор предприятия Константин Болотин, за последнее десятилетие произошли глобальные события в жизни города: построены водозабор, станция по смягчению воды. К тому же было решено отказаться от использования хлора, таким образом обезопасить здоровье горожан.

Руководитель подчеркнул, что взаимодействие с местными органами власти играет ключевую роль в реализации проектов и инициатив предприятия. Благодаря именно такому партнёрству возможно внедрять современные технологии, улучшать качество услуг и обеспечивать людей надёжным водоснабжением. Он отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников всегда проявляет активное участие в решении актуальных вопросов, касающихся развития инфраструктуры и улучшения качества жизни горожан.

«Всегда на передовой», – так охарактеризовал работу сотрудников предприятия заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский, добавив, что здесь оперативно устраняются не только аварийные ситуации. «Новые строительные объекты выполняются в срок и чётко», – подчеркнул он.

Серебряная медаль

О перспективах развития коммунальной сферы города поделился заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный. «На перспективу губернатор принял решение и был привлечён инвестиционный бюджетный кредит, практически миллиард для того, чтобы закольцевать водоснабжение на территории Пскова и в том числе дополнительно предоставить воду на новые территории для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, в том числе и обеспечения водой земельных участков, которые были выделены для многодетных семей», – сказал вице-губернатор.

Но работать и развиваться предприятие не смогло бы без людей, искренне преданных своему делу. Как сказала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, бывших водопроводчиков не бывает и вообще труд водопроводчика недооценен. «Когда люди сюда приходят, здесь остаются навсегда и начинают жить этой сферой», – отметила она. Елена Довлатова подарила водоканалу на память серебряную медаль Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. «Это настоящее серебро, – заметила она. – Медаль уже стала раритетной. Она была сделана к 25-летию ассоциации, в следующем году нам исполнится уже 35 лет». Она пожелала, чтобы «зарплату нам платили серебром. Хотя наш труд достоин золота».

Единое целое

Благодарственными письмами и почётными грамотами правительства Псковской области, а также профильных комитетов, Псковского областного Собрания депутатов, администрации города и гордумы, областного совета профсоюзов и дипломами предприятия были награждены работники и ветераны горводоканала.

Михаил Петрович Зюков проработал здесь 43 года, он прошёл трудовой путь от слесаря аварийно-восстановительных работ до главного инженера и исполняющего обязанности директора. Это ли не история профессионального роста и преданности делу?!

Стаж работы династии Титовых на водоканале насчитывает 90 лет. Старший член семьи Владимир Николаевич Титов трудится здесь 29 лет мастером участка сетей канализации в цехе водоотведения. Его супруга Любовь Ивановна – машинист насосных установок цеха № 8, она проработала здесь 15 лет. Их сын Валентин 21 год трудится в том же цехе в должности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Внучка Наталья работает бухгалтером в службе работы с абонентами, а зять Юрий – машинист насосных установок в том же цехе водоотведения.

«Каждый награждённый сегодня – живое воплощение силы и устойчивости нашего горводоканала, – подытожил Константин Болотин. – Наши водопроводные и канализационные сети, охватывающие сотни километров, не просто цифры на бумаге. Это результаты ежедневного труда, заботы и ответственности. Наше предприятие, с источниками водоснабжения и очистки, стало надёжной опорой для Пскова. Нельзя разделить город и водоканал, вместе мы – одно единое целое. Это не только наш юбилей, это юбилей города».