Михайловские Пушкинские чтения открылись в музее-заповеднике

12:26, 21 августа 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали работу Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Научную конференцию к 200-летию приезда поэта в так называемую северную ссылку в Михайловское открыли российской музыкальной премьерой. Собравшиеся на чтения стали первыми слушателями музыкально-поэтической сюиты «Александр Пушкин» молодого петербургского композитора. В этом произведении композитор совместил богатый инструментальный материал с поэтическими фрагментами из ряда произведений А. С. Пушкина (поэма «Руслан и Людмила», трагедия «Пир во время чумы», стихотворения «Памятник», «Отцы-пустынники…», многие другие) и стихотворения «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова.

Научную часть чтений открыл директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. В своём приветствии он, в частности, анонсировал особенно значимые события, которые запланированы в музее в ближайшие месяцы — ведь своего рода «продлённым» юбилеем нужно считать весь период с августа 2024 года до сентября 2026-го, двухсотлетие пребывания поэта в так называемой северной ссылке в родовом имении под Псковом. Среди таких событий директор «Михайловского», к примеру, назвал III фестиваль анимации в конце нынешнего года или участие Калининградского симфонического оркестра в февральских торжествах памяти Пушкина в 2025-м, выставку «Пушкин и дипломатия».

Сейчас Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..» продолжают свою работу в штатном режиме научной конференции. Ведёт заседание выдающийся российский культуролог, философ Юрий Соколов.