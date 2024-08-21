26 августа музей-усадьба народа сето в Сигово будет закрыт на санитарный день

13:21, 21 августа 2024, ПАИ

26 августа музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района будет закрыт на санитарный день. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

«Приносим свои извинения за временные неудобства и очень ждём вас на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи». До встречи в Сигово 28 августа», – обратились в музее к гостям.

Напомним, 28 августа, в день Успения Божией Матери, в Сигово пройдёт Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».

В фестивале примут участие творческие коллективы не только сето, но и других финно-угорских народов, народные ансамбли Псковской области. Открытие состоится в 15:00.