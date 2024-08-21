Денис Клявер выступит на праздновании Дня города Великие Луки

14:59, 21 августа 2024, ПАИ

Российский певец, музыкант Денис Клявер выступит на праздновании Дня города Великие Луки 24 августа, пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Бывший участник группы «Чай вдвоём» Денис Клявер выйдет на главную городскую сцену на площади Ленина в 21:00. Перед ним в 20:00 выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга FLёr Band.

Концерт завершится в 22:00. Одним из самых ярких событий праздника станет шоу воздушных шаров, которое начнётся на площади Матросова в 21:00.

С полной программой праздничных мероприятий ко Дню города Великие Луки можно ознакомиться здесь.