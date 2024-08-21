Почти 70 тысяч тонн зерна уже собрали в Псковской области

16:15, 21 августа 2024, ПАИ

Около 70 тысяч тонн зерновых культур уже собрали в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На данный момент обмолочено 42% (более 16 тысяч гектаров) от уборочной площади. Валовой сбор составил 67,7 тысячи тонн зерна при урожайности более 42 центнера на гектар.

Самые высокие показатели отмечаются в Палкинском, Островском, Себежском, Псковском и Пушкиногорском районах, Пыталовском муниципальном округе.

Кроме того, уже заготовлено по 15,5 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота (67% от потребности). В частности, заготовлено около 141,5 тысячи тонн сенажа, 63,5 тысячи тонн силосной массы и 21 тысяча тонн сена.

Больше всего кормов заготовили сельхозпроизводители Пыталовского, Опочецкого, Локнянского и Красногородского муниципальных округов, Островского района.