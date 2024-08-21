Учителя каких предметов больше всего нужны в школах Пскова, рассказал Алексей Несмашный

18:35, 21 августа 2024, ПАИ

Учителя каких предметов больше всего нужны в школах Пскова, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

«Востребованность существенно не меняется последние несколько лет. <...> Ситуация не то чтобы в ближайшей перспективе может быть закрыта, но критичного ничего нет. В работу мы войдём в полный рост, и с сентября во всех классах в полном объёме начнётся образовательный процесс», – сообщил Алексей Несмашный.

В текущем учебном году в школах Пскова не хватает учителей русского языка и математики, также часто нужны преподаватели физики и иностранного языка, причём в основном английского, отметил Алексей Несмашный. По словам замглавы администрации города, в школах также порой не хватает учителей начальных классов.

«Иногда даже бывает такая ситуация, что мы бы могли открыть ещё один первый класс, но у нас не хватает учителей, поэтому мы вынуждены искать другие способы», – пояснил гость радиоэфира.