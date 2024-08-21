Простейший набор школьных канцтоваров подешевел на 7,2%
Минимальная стоимость базового набора школьных канцтоваров, в который входят тетрадь, дневник, альбом для рисования, ручка, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейка, снизилась за последние 12 месяцев на 7,2%, или до 415 рублей. Об этом сообщил аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Причиной такой динамики могла стать ситуация с пеналами, которые в среднем подешевели на 23%, – до 91 рубля. Средняя цена набора канцелярских принадлежностей для школьника в этом году достигла 1 201 рубля.
В июле 2024 года стоимость школьного набора подросла на 10% в годовом выражении. Комплект соответствующих товаров обойдётся жителям России в среднем в 14 601 рубль. Именно за такую сумму, вероятнее всего, можно будет купить школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболку, пенал, канцтовары, дневник и тетрадь.
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