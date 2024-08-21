Экс-главе УГХ Пскова в очередной раз продлён срок содержания под стражей

17:17, 21 августа 2024, ПАИ

20 августа суд продлил срок содержания под стражей экс-главе управления городского хозяйства (УГХ) Пскова Александру Грацкому. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размере (часть 2 статья 290, пункт «в» часть 5 статья 290, часть 6 статья 290 УК РФ) останется за решёткой до 9 сентября 2024 года включительно.

Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.