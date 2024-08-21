На ГТРК «Псков» стартует марафон в честь 80-летия Псковской области

17:47, 21 августа 2024, ПАИ

На ГТРК «Псков» стартует марафон в честь 80-летия Псковской области, сообщили в телерадиокомпании.

В пятницу, 23 августа, в честь 80-летия Псковской области в эфире на телеканале «Россия 24» и на «Радио России-Псков» стартует марафон, в рамках которого будет рассказано о развитии региона, его истории, начиная с послевоенного времени и до наших дней.

Кроме того, речь пойдёт об известных псковичах и тех, кто внёс значительный вклад в развитие области, а также о достижениях региона и чем гордится Псковщина сегодня. Прозвучат и песни, посвящённые Псковской области.

Присоединиться к марафону можно в пятницу на волнах «Радио России Псков» в 7:20 и на телеканале «Россия 24» в 8:00.