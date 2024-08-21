Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

17:51, 21 августа 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Volkswagen под управлением 47-летнего водителя и 33-летнего велосипедиста произошло на улице Рижской у дома № 4 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.