Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
Столкновение автомобиля Volkswagen под управлением 47-летнего водителя и 33-летнего велосипедиста произошло на улице Рижской у дома № 4 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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