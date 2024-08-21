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Происшествия

Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

Столкновение автомобиля Volkswagen под управлением 47-летнего водителя и 33-летнего велосипедиста произошло на улице Рижской у дома № 4 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

  • Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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