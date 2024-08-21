Комиксы и компьютерные игры запретили российским школьникам

18:00, 21 августа 2024, ПАИ

Российские школьники больше не смогут ссылаться на комиксы, аниме и компьютерные игры в сочинениях на основном государственном экзамене, следует из обновлённой редакции КИМ на 2025 год.

Изменения коснулись задания 13.3, где необходимо написать сочинение на заданную тему. Теперь школьники не смогут приводить в качестве аргумента примеры из комиксов, аниме, манги, фанфиков, компьютерных игр и графических романов, в соответствии с изменениями в КИМ ОГЭ.

Ранее, в марте 2024 года, Рособрнадзор разрешил использовать в качестве примеров для сочинения в рамках ЕГЭ по русскому языку содержание фильмов, аниме и комиксов.