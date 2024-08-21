В Стругах Красных подвели итоги районного конкурса «Ветеранское подворье – 2024»

18:54, 21 августа 2024, ПАИ

Подведение итогов районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2024» состоялось в Стругокрасненском доме культуры сегодня, 21 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».

Мероприятие ежегодно проводит районный Совет ветеранов при помощи и поддержке администрации округа.

«На праздник собрались настоящие труженики, о которых мы рассказывали на страницах нашей газеты. Они прибыли нарядные, веселые, да не с пустыми руками, а с гостинцами. Каждый участник представил себя во всей красе: кто-то привёз мёд, кто-то – букеты цветов, кто-то различные овощи и фрукты, а кто-то – молочную и мясную продукцию. Умелые хозяюшки напекли пирогов, чтобы угостить своих коллег и членов комиссии, которая прошлась по рядам и познакомилась поближе с каждым ветераном. Были и разного рода поделки», – пишет газета.

Открыла торжество организатор мероприятия – председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева. Она подчеркнула, что в этом году в конкурсе приняли участие 53 номинанта, и комиссии было сложно выбрать победителей в каждой номинации. Глава Красногородского муниципального округа Александр Волков каждый год лично принимает участие в мероприятии. «Уважаемые наши ветераны, вы являетесь гордостью нашего муниципалитета. Спасибо вам большое за то, что прославляете его и украшаете», – подчеркнул в своём выступлении Александр Волков.

Затем состоялось награждение. Победителям в номинациях «Самый почётный и мудрый», «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучшая детская грядка», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод-овощевод», «Лучший садовод-овощевод», «Лучшая зона отдыха и благоустройство приусадебного участка», «Лучший ландшафтный дизайн», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве», а также «Музей под открытым небом» награждали грамотами и призами глава округа, председатель окружного Собрания депутатов Николай Бурый и председатель районной комиссии конкурса, заместитель главы администрации округа Сергей Андреев.