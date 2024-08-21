Совет по делам многодетных семей прошёл в правительстве Псковской области

19:08, 21 августа 2024, ПАИ

Восьмое заседание Совета по делам многодетных семей прошло ​в правительстве Псковской области. В рамках Совета рассмотрены заявки и материалы участников и определены победители регионального конкурса «Многодетная семья года». Об этом ПАИ сообщили в правительстве Псковской области.

Совет по делам многодетных семей возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Напомним, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в текущем году в конкурсе участвуют семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей (ранее пятерых и более). Десять победителей – по пять семей будут определены в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Каждая из семей получит сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей. Таким образом, из регионального бюджета на эти цели будет выделено 25 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом размер финансирования увеличен более чем в пять раз. Победителей конкурса определил Совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области.

В текущем год семьи Псковской области прислали на конкурс 75 заявок.

Также участники Совета обсудили форму удостоверения многодетной семьи. Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева ознакомила членов Совета с вариантами удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи в РФ. Ознакомившись с вариантами, члены совета по итогу выбрали форму удостоверения. Планируется, что первые удостоверения семьям вручат после 15 сентября 2024 года.