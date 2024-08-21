Фотовыставка «Храмы псковской архитектурной школы – люди и храмы» откроется в Пскове 26 августа

22:26, 21 августа 2024, ПАИ

Открытие фотовыставки «Храмы псковской архитектурной школы – люди и храмы» состоится на площадке Псковского городского культурного центра 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Мероприятие организовано ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На выставке будут представлены работы победителей конкурса, который проводился с 2021 по 2024 год. За четыре года в нём приняли участие более 60 фотографов, представивших около 400 работ. Из них жюри выбрало 30 лучших снимков, авторы которых и станут участниками экспозиции. Посетители выставки смогут увидеть фотографии, запечатлевшие красоту и величие псковских храмов, а также людей, причастных к их сохранению.

Мероприятие пройдёт в Пскове в ГКЦ по адресу: площадь Победы, 1. Начало мероприятия в 15:00.