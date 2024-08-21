Псковичи принимают участие в молодёжном форуме «Машук»

20:21, 21 августа 2024, ПАИ

Псковичи принимают участие в молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае. Во второй смене «Мастерство», которая продлится до 23 августа, Псковскую область представили Екатерина Казаковцева и Карина Чудакова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Участникам смены предстоит пройти специальную образовательную программу. Молодёжь отправится на экскурсии, поучаствует в мастер-классах и интеллектуальных играх. На площадке пройдут «Уроки о важном», на которых выступят приглашённые спикеры. «Мы уже посетили Пятигорск. Побывали на «Уроке о важном» с представителями Федерации бокса России. Уверена, впереди ещё много полезного и интересного!» – отметила Карина Чудакова.

Отметим, в молодёжном форуме принимают участие ребята со всей России в возрасте от 14 до 35 лет.