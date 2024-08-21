Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области

21:04, 21 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Основные темы совещания касались повышения уровня общественной безопасности в местах массового пребывания граждан, а также на объектах, задействованных при проведении выборов. Участники обсудили меры по недопущению попыток разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Ситуация в регионе стабильная. Однако необходимо уделять повышенное внимание адаптации иностранных граждан, отметил губернатор.

Также в ходе заседания обсуждены вопросы профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В том числе обсудили ситуацию с «Экопромом» и созданным мусорным коллапсом, который угрожал здоровью людей. На сферу ЖКХ из бюджетов разных уровней направляется серьёзное финансирование, поэтому противодействовать преступлениям, в том числе коррупционной направленности, – приоритетная задача правоохранительных органов», – подчеркнул губернатор.