Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Основные темы совещания касались повышения уровня общественной безопасности в местах массового пребывания граждан, а также на объектах, задействованных при проведении выборов. Участники обсудили меры по недопущению попыток разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Ситуация в регионе стабильная. Однако необходимо уделять повышенное внимание адаптации иностранных граждан, отметил губернатор.
Также в ходе заседания обсуждены вопросы профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«В том числе обсудили ситуацию с «Экопромом» и созданным мусорным коллапсом, который угрожал здоровью людей. На сферу ЖКХ из бюджетов разных уровней направляется серьёзное финансирование, поэтому противодействовать преступлениям, в том числе коррупционной направленности, – приоритетная задача правоохранительных органов», – подчеркнул губернатор.
Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области
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