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Общество

Житель Плюссы выхаживает подбитого канюка

Канюка (хищную птицу семейства ястребиных. – Прим. ред. ПАИ) приютил у себя житель Плюссы Денис Весман. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Житель Плюссы выхаживает подбитую канюху. Фото: Денис Весман.

«Нашли мы его за деревней Манкошев Луг, куда поехали за грибами. Собака моя обнаружила в траве. Канюк (думаю, что именно так называется птица) лежал, раскинув крылья, видно было, что раненый. Мы аккуратно его подняли, увидели, что нога сломана. Дома была большая клетка от попугая, туда его поместили. Он переворачивается сам, только нога не работает», – рассказал Денис Весман корреспонденту газеты.

Птица предпочитает употреблять куриное мясо, отметил мужчина. По его словам, уход за птицей продолжится до полного её выздоровления.

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Житель Плюссы выхаживает подбитого канюка
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