День Государственного флага отмечают в России

07:11, 22 августа 2024, ПАИ

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России ежегодно 22 августа. Этот праздник был установлен согласно указу президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. Об этом пишет портал calend.ru.

Дата празднования связана с событиями 1991 года, когда 22 августа над Белым домом в Москве впервые официально подняли трёхцветный российский флаг. Он пришёл на смену красному полотнищу с серпом и молотом и стал новым государственным символом страны. В этот же день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР приняли постановление, в котором утвердили новый официальный национальный флаг России — «полотнище из белой, лазоревой, алой полос».

В настоящее время государственный флаг России является официальным государственным символом наряду с гербом и гимном. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх равных горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в период правления Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», который был построен в 1667–1669 годах на Дединовской верфи. Однако законным «отцом» триколора признан Пётр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на всех торговых судах должен был подниматься именно такой флаг. Также Пётр I сам начертал образец флага и определил порядок расположения цветов на нём.

До сих пор исследователи и историки не могут прийти к единому мнению о том, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага. Однако считается, что каждый цвет с самого начала имел своё значение.

По одной из версий, белый цвет символизирует свободу, синий – Богородицу, которая покровительствует России, а красный — державность. Согласно другой версии, белый олицетворяет благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество и великодушие русских людей. Кроме того, красный цвет может символизировать кровь, пролитую за Отечество.

Однако официальный статус флаг приобрёл только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции постановило, что национальным должен считаться исключительно бело-сине-красный флаг и никакой другой.

В апреле 1918 года большевики во главе с Яковом Свердловым приняли решение отказаться от триколора и заменить его на революционно-красное полотнище. Однако 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили это решение коммунистов, в результате чего исторический флаг вновь занял своё почётное место в официальных и торжественных мероприятиях Российской Федерации.

Напомним, что псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Цвета Родины», которая состоится на площади Ленина в Пскове сегодня, 22 августа.