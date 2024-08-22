Пьяный водитель и его пассажир госпитализированы в результате ночного ДТП в Печорском районе

07:46, 22 августа 2024, ПАИ

23-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. ДТП произошло в деревне Крупп в Печорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших – водителя и 22-летнего пассажира – и передали медикам для госпитализации в медицинское учреждение.

На месте работали бригада скорой помощи и медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.