В России могут принять новый ГОСТ на школьную форму

08:13, 22 августа 2024, ПАИ

Через месяц в России может быть утверждён новый стандарт школьной формы, сообщил «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев. Он напомнил, что по первой редакции документа проводилось публичное обсуждение.

В проект стандарта был внесён ряд предложений и замечаний. Роскачество, как разработчик, устранило основные противоречия. По словам Антона Шалаева, остались лишь единичные нерешённые вопросы. Если они будут урегулированы, то уже через месяц документ будет представлен в финальной версии и утверждён.

«Известия» изучили последнюю версию документа. Стандарт предназначен для повседневной и парадной одежды школьников младших, средних и старших классов. Обувь и спортивная одежда не включены в стандарт.

Школьная форма должна быть светской. Разрешено использовать только символику школы, а символы неформальных молодёжных движений или те, что пропагандируют противоправное поведение, запрещены. Стиль одежды должен быть деловым.

Стандарт может содержать как базовые, так и более строгие требования к одежде. В ГОСТе будут установлены параметры гигроскопичности (водопроницаемости) и воздухопроницаемости ткани. Также в стандарт включены показатели разрывной нагрузки, склонности к образованию катышков и устойчивости к истиранию.