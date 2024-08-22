Почти 50% псковичей регулярно опаздывают на собеседования

08:41, 22 августа 2024, ПАИ

Исследование, проведённое с использованием CRM-системы Talantix (часть HR-экосистемы сервисов hh.ru), показало, что почти 50 % псковичей регулярно опаздывают на собеседования. Особенно часто работодателям приходится ждать маркетологов, логистов и топ-менеджеров.

Согласно данным Talantix, полученным более чем от трёх миллионов россиян, включая жителей Псковской области, для 54 % псковских работодателей опоздание кандидата на собеседование является серьёзной причиной для отказа в приёме на работу и ухудшает впечатление о соискателе.

По наблюдениям рекрутеров региона, чаще всего на собеседования опаздывают маркетологи, логисты и топ-менеджеры. Также часто заставляют себя ждать кандидаты на позиции тимлидов и руководителей направлений (46 %), а также ИТ-специалисты (45 %).

За ними с небольшим отрывом следуют соискатели в сфере финансов и бухгалтерии (44 %), строители (44 %) и административный персонал (43 %). Кроме того, среди часто опаздывающих – менеджеры по продажам (41 %) и специалисты производственной сферы (41 %).

Анализ рынка труда показывает, что для многих компаний пунктуальность сотрудников имеет большое значение. Так, с начала года более чем в двух тысячах вакансий на hh.ru компании указали, что одним из основных требований является отсутствие опозданий и пунктуальность. По сравнению с прошлым годом количество работодателей, требующих от сотрудников приходить вовремя, увеличилось в Псковской области на 17 %. При этом ожидается, что соблюдать пунктуальность должны не только офисные работники, но и сотрудники рабочих специальностей – в этом вопросе работодатели не делают различий между сотрудниками.

«Опоздания оставляют не лучшее впечатление, однако причины могут быть самыми разными и не всегда стоит винить в этом соискателя. Например, иногда возникают проблемы с проездом или дорогой до места встречи, о которых собеседуемый может не догадываться. У претендентов на руководящие должности часто перегружен график на текущем месте работы или возникают внеплановые неотложные бизнес-задачи. Поэтому в каждом случае необходим индивидуальный подход», – считает директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Стоит отметить, что работодатели всё чаще проводят собеседования на территории будущего места работы сотрудника, а не в офисе компании. Например, ретейлеры могут пригласить кандидата на собеседование прямо в магазин, особенно если это и есть предполагаемое место работы, или же в ближайшую к кандидату торговую точку.