Публикуем видео с места ДТП в Печорском районе
Пьяный водитель и его пассажир госпитализированы в результате ночного ДТП в Печорском районе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших – водителя и 22-летнего пассажира – и передали медикам для госпитализации в медицинское учреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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22 августа 2024
Пьяный водитель и его пассажир госпитализированы в результате ночного ДТП в Печорском районе