Публикуем видео с места ДТП в Печорском районе

09:04, 22 августа 2024, ПАИ

Пьяный водитель и его пассажир госпитализированы в результате ночного ДТП в Печорском районе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших – водителя и 22-летнего пассажира – и передали медикам для госпитализации в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.