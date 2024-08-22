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Происшествия

Около миллиона рублей перевела псковская пенсионерка мошенникам

Пенсионерка из Псковского района перевела мошенникам почти миллион рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около миллиона рублей перевела псковская пенсионерка мошенникам. Фото: ПАИ

В полицию обратилась 61-летняя жительница деревни Хотицы. Днём ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил ей, что кто-то на неё оформляет кредит. Пенсионерка решила «обезопасить» свои средства – сама перевела кредитные средства через банковские терминалы. В итоге она перевела злоумышленнику более 945 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ведётся следствие, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица.

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