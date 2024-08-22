Борис Елкин – о Дне флага: Это праздник единства нашего народа и гордости за страну
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём Государственного флага России.
«Это праздник единства нашего народа и гордости за нашу страну; символ надежды, мечты и исторического наследия, которые олицетворяют цвета нашего триколора», – написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, День флага – это и напоминание о том, как важно сохранять традиции и ценности, трудиться на благо Родины и достигать новых высот. «Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией!» – заключил он.
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