Почти 12 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в первом полугодии

09:43, 22 августа 2024, ПАИ

Почти 12 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в первом полугодии, сообщает портал бронирования санатории-России.рф.

Это на 13,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В целом в санаториях Северо-Западного федерального округа за полгода отдохнули 173 тысячи человек.

Псковская область занимает седьмое место в СЗФО по числу отдыхающих в санаториях. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области.

Чаще всего в санаториях укрепляют и лечат болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и органов дыхания.