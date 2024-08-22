Почти 12 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в первом полугодии
Почти 12 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в первом полугодии, сообщает портал бронирования санатории-России.рф.
Это на 13,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В целом в санаториях Северо-Западного федерального округа за полгода отдохнули 173 тысячи человек.
Псковская область занимает седьмое место в СЗФО по числу отдыхающих в санаториях. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области.
Чаще всего в санаториях укрепляют и лечат болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и органов дыхания.
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