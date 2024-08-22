Все учреждения образования Островского района готовы к новому учебному году

09:44, 22 августа 2024, ПАИ

Все учреждения образования Островского района готовы к новому учебному году, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.



Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова



Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова



Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова



Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова



Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова



Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова











Проверку комиссий прошли пять детских садов, семь школ и три учреждения дополнительного образования. Представители комиссий проверяли готовность учебных помещений, пищеблоков и столовых, состояние территорий и зданий, антитеррористическую защищённость, противопожарное и санитарное состояние.

На подготовку сферы образования к новому учебному году из бюджета Островского района направили 1,7 миллиона рублей, уточнил Дмитрий Быстров.