60% псковичей против школьной формы советского образца

10:20, 22 августа 2024, ПАИ

60% опрошенных псковичей против школьной формы советского образца для своих детей, следует из данных опроса SuperJob.

Только каждый пятый родитель хотел бы, чтобы их ребёнок носил школьную форму времён императорской России и Советского Союза. 26% псковичей согласны с введением школьной формы, которая была бы сшита на основе формы ХХ века и Советского Союза. 59% опрошенных считают, что школьную форму нужно разрабатывать с опорой на современные тенденции. 15% затрудняются с ответом.

Мужчины чаще высказываются за форму в историческом стиле (34% против 18% среди женщин). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы. Идея вернуться к старым швейным лекалам чаще по душе тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.