Более 260 вакансий представлено на ярмарке трудоустройства в Пскове

10:08, 22 августа 2024, ПАИ

Более 260 вакансий представлено на ярмарке трудоустройства в кадровом центре «Работа России» в Пскове сегодня, 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по труду и занятости.

Свои вакансии на ярмарке представят крупные работодатели региона: структуры ОАО «РЖД» и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), завод «АВАР» – сейчас у предприятия открыто 78 вакансий. Свои предложения представят и завод «АТС-Т», специальное конструкторское бюро вычислительной техники, завод радиодеталей «Плескава» и другие.

«Сейчас областной кадровый центр проходит комплексную модернизацию, и это предполагает поиск более адресного подхода и к соискателям, и к работодателям. Наши специалисты выявляют кадровую потребность крупных предприятий города и области и организуют ярмарки, которые призваны обеспечить непосредственный контакт между соискателем и работодателем», – отметила руководитель кадрового центра Олеся Сергеева.

На ярмарке трудоустройства соискатели смогут узнать подробности о новом месте работы, пройти первичное собеседование у работодателей и получить приглашение на следующий этап собеседования. Работодатели же могут напрямую предложить гражданам свои вакансии и укомплектовать штат.

Напомним, ярмарка трудоустройства в Пскове стартовала в 10:00 и завершится в 12:00.

Также ярмарки вакансий до конца августа пройдут в кадровых центрах в Локнянском, Дновском, Новосокольническом и Печорском районах.