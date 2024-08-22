Более 1300 человек подали заявления в магистратуру ПсковГУ в этом году

10:02, 22 августа 2024, ПАИ

В этом году на программы магистратуры Псковского государственного университета подали заявления 1317 человек. Среди магистрантов 936 человек окончили бакалавриат вуза, сообщили ПАИ в университете.

В число наиболее популярных направлений вошли «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования», «Правосудие и правоохранительная деятельность», «Искусственный интеллект и предиктивная аналитика», «Педагогическая деятельность в условиях изменений», «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса», «Правосудие и правоохранительная деятельность», «Инновационные технологии в машиностроении», «Электронное обучение и цифровые платформы», «Юрист в сфере бизнеса и защиты прав граждан», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и их семей».

Подать документы в магистратуру на платное заочное и очно-заочное отделение можно до 11 сентября. Списки поступивших на платное очное отделение будут опубликованы 23 и 30 августа, для поступивших на платное заочное и очно-заочное отделения приказ появится на сайте 27 сентября.

В этом году в приёмную комиссию ПсковГУ поступило 10 350 заявлений, в том числе 2283 абитуриента подали документы на бюджетные места бакалавриата и специалитета.