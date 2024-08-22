Немецкие авиабомбы времён Великой Отечественной войны разминировали в Палкинском районе
Немецкие авиабомбы SC-10 времён Великой Отечественной войны разминировали в Палкинском районе, пишет газета «Льновод».
Специалисты МЧС России ликвидировали опасные находки путём подрыва.
Мероприятия провели в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме и не нанесли ущерба инфраструктуре и людям.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 августа 2024
Немецкие авиабомбы времён Великой Отечественной войны разминировали в Палкинском районе