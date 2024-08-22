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Общество

Стартовал отбор на международную школу интернет-БЕЗопасности молодежи

III международная школа интернет-БЕЗопасности молодежи пройдет на базе мастерской управления «Сенеж» с 2 по 6 октября. Молодежь и представители государственных органов, общественных и научных организаций, отечественных ИТ-компаний объединятся в рамках мероприятия, чтобы определить инновационные тренды и вызовы современного цифрового пространства, выработать эффективные инструменты для работы с ними, сообщили ПАИ организаторы.

В школе примут участие 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Они примут участие в интерактивных образовательных и проектных мероприятиях, смогут перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии, найти единомышленников и претворить в жизнь идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, направленных на решение общественно полезных задач и развития отечественного ИТ-сектора.

Главной тематикой школы станет обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Программа школы состоит из четырех блоков: стратегического, образовательного, проектного и карьерного.

В Школе примут участие представители администрации арезидента РФ, Минцифры России, VK, «Яндекса», «Газпром-медиа холдинга», «Ростелекома», Национальной медиагруппы и другие эксперты в области информационной безопасности, медиа и права.

Участники школа приобретут прикладные междисциплинарные компетенции и навыки, которые помогут обеспечить не только собственную безопасность в информационном пространстве, но и безопасность общества и государства, смогут построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития ИТ в своем регионе, а также уверенно использовать технологии, обходя существующие риски, на благо общества.

Конкурсный отбор на школу проходит до 9 сентября текущего года включительно. Участникам нужно будет решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов. Для того чтобы подать заявку на участие в отборе, нужно заполнить форму по ссылке: https://clck.ru/3ChNgp.

Все актуальные задания и информация размещены в официальных аккаунтах молодежного цифрового омбудсмена и международной школы интернет-БЕЗопасности молодежи мессенджере Telegram, в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте проекта.

Отметим, проект организован университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

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