Великолукский студент стал обладателем Кубка России по триатлону

10:53, 22 августа 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Илья Кулик стал обладателем Кубка России по триатлону, который прошёл в Кемеровской области 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из восьми регионов России.

На дистанции спортсмены проплыли 1,9 километра, проехали на велосипеде 90 километров и пробежали 21 километр.

Илья Кулик занял первое место с результатом 4:12:21. Серебро у представителя Санкт-Петербурга, а бронза на счету спортсмена из Краснодарского края.

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