Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский студент стал обладателем Кубка России по триатлону

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Илья Кулик стал обладателем Кубка России по триатлону, который прошёл в Кемеровской области 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукский студент стал обладателем Кубка России по триатлону. Фото предоставила пресс-служба ВЛГАФК

Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из восьми регионов России.

На дистанции спортсмены проплыли 1,9 километра, проехали на велосипеде 90 километров и пробежали 21 километр.

Илья Кулик занял первое место с результатом 4:12:21. Серебро у представителя Санкт-Петербурга, а бронза на счету спортсмена из Краснодарского края.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 августа 2024

Великолукский студент стал обладателем Кубка России по триатлону
21 августа 2024

Команда из Великих Лук проходит в третий круг Кубка России по футболу
21 августа 2024

Тренировочный сбор по джиу-джитсу собрал в Пскове борцов из семи регионов России
21 августа 2024

Псковская «Стрела» примет участие в финале «Кожаного мяча»
20 августа 2024

Псковская прыгунья в высоту поборется за награды международных соревнований
20 августа 2024

Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут 28 сентября
20 августа 2024

Кубок и первенство по автомобильному многоборью пройдут в Псковской области
20 августа 2024

Псковский рыболов победил на чемпионате России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...