Билеты на спектакли «Влюблённые» и «Амфитрион» стали доступны для покупки по «Пушкинской карте»

10:54, 22 августа 2024, ПАИ

Обладатели «Пушкинской карты», молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, могут воспользоваться ею при покупке билетов на премьеры Псковского театра драмы, а также на гастрольные и репертуарные спектакли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Две комедии классиков мировой драматургии пополнили репертуар большой и малой сцен в прошлом театральном сезоне. Ильгиз Зайниев, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», поставил пьесу Мольера «Амфитрион». Александра Пайчадзе обратилась к итальянской комедии Карло Гольдони «Влюблённые». Музыкант театра Иван Фёдоров стал автором идеи музыкально-поэтического вечера «Фламенко». Эти спектакли доступны для покупки по «Пушкинской карте».

Ближайшие показы спектакля «Амфитрион» состоятся 29, 31 августа и 5, 6 сентября, «Влюблённых» – 1 сентября, «Фламенко» – 30 августа и 10 сентября.

Также театр приглашает школьников и студентов воспользоваться редкой возможностью увидеть спектакли Русского драматического театра Удмуртии на псковской сцене. «Пушкинской картой» можно оплатить билеты на мистический триллер «Дама Пик» по повести Пушкина и детектив «Ножницы» немецкого драматурга ХХ века Пауля Портнера.

«Пушкинская карта» позволит её обладателям посмотреть в Псковском театре драмы также комедии «Пигмалион», «Серёжа очень тупой» и «Пленные духи», детектив «Свидетельские показания», спектакли по русской и зарубежной классике «Пиковая дама», «Метель», «Ионыч», «Зойкина квартира», «Бовари», «Морфий», «Ревизор», «Смерть Тарелкина» и другие.

Оплатить билет «Пушкинской картой» можно при покупке в кассе и онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти пометку: «Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты.

119-й театральный сезон откроется в Пскове 27 августа. Ознакомиться с афишей и выбрать спектакль можно здесь.