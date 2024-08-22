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Происшествия

Любителя алкоголя задержали росгвардейцы в Пскове

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 августа около 20:00 из гипермаркета на улице Труда в Пскове в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 36-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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