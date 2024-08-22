Прожиточный минимум на 2025 год увеличили в Псковской области
Постановление об увеличении прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения на 2025 год подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ размещён на региональном портале нормативно-правовых актов.
Согласно постановлению, величина прожиточного минимума в Псковской области на душу населения в 2025 году составит 17 556 рублей, для трудоспособного населения – 19 136 рублей, для пенсионеров – 15 098 рублей, для детей – 17 029 рублей.
Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать по 31 декабря 2025 года.
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