Прожиточный минимум на 2025 год увеличили в Псковской области

11:07, 22 августа 2024, ПАИ

Постановление об увеличении прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения на 2025 год подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ размещён на региональном портале нормативно-правовых актов.

Согласно постановлению, величина прожиточного минимума в Псковской области на душу населения в 2025 году составит 17 556 рублей, для трудоспособного населения – 19 136 рублей, для пенсионеров – 15 098 рублей, для детей – 17 029 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать по 31 декабря 2025 года.